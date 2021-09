La scure dei talebani sulle donne | no alla scuola e ora non potranno tornare al lavoro

(Di domenica 19 settembre 2021) Un bruttissimo segnale. Le dipendenti pubbliche oggi non sono potute andare aa Kabul, in quella che appare come l'ennesima discriminazione di genere dei. Il nuovo sindaco della ...

Advertising

R28445 : Se i carcerati votano per avere loro le armi dei secondi queste gli vengono consegnate? No. Allora mi dite perché… - Aquila5721 : Mentre i media e il governo ci distolgono con falsi obiettivi tipo GP e altri, sulla pelle dei cittadini si abbatte… - Fabrizio20Miles : #Speakeasy ep. 28 La scure dei talebani sui diritti delle donne afghane – Europa, ci sei? #Humanrights #Donne… - MbPic68 : @Swanie_N Bella! È vero le giornate si fanno scure prima, ci avvicin al Solstizio, i colori dei boschi che riempono… -

Ultime Notizie dalla rete : scure dei

Globalist.it

l sindaco ad interim di Kabul, nella sua prima conferenza stampa da quando è stato nominato dai talebani, ha spiegato che prima del nuovo regime poco meno di un terzoquasi 3.000 dipendenti ...Lo stile che bisogna richiamare è proprio quellocollege americani, per cui quest'inverno sarà ... anche con un paio di calze, comode e calde per l'inverno!Il sindaco di Kabul ha chiesto alle impiegate pubbliche di restare a casa per un po' dopo aver ricevuto l'ordine dagli islamisti al potere ...Il nostro racconto della masterclass svoltasi nel corso di Made in Malga 2021. L'Asiago DOP p stato abbinato a birre artigianali di montagna.