La Roma cade a Verona. La Lazio soffre, poi trova il pareggio (Di domenica 19 settembre 2021) Finisce 3-2 la sfida tra Verona e Roma. Sblocca il risultato al 36esimo una magia di Pellegrini che sotto la pioggia battente colpisce col tacco un cross dalla destra insaccando sul primo palo. Nella ripresa il Verona agguanta subito il pareggio con Barak e poi si porta avanti con Caprari al 54esimo. Gli uomini di Mourinho ritrovano la parità quattro minuti con un autogol di Ilic, poi una prodezza balistica di Faraoni riporta in vantaggio i veneti e regala al nuovo allenatore Igor Tudor la prima vittoria in campionato. 2-2 all'Olimpico tra Lazio e Cagliari. Passa in vantaggio la Lazio sul finire di primo tempo, al 45esimo con Immobile. Nella ripresa il Cagliari trova subito il vantaggio con Joao Pedro, poi al 62esimo passa in vantaggio con Keita Balde. La ... Leggi su agi (Di domenica 19 settembre 2021) Finisce 3-2 la sfida tra. Sblocca il risultato al 36esimo una magia di Pellegrini che sotto la pioggia battente colpisce col tacco un cross dalla destra insaccando sul primo palo. Nella ripresa ilagguanta subito il pareggio con Barak e poi si porta avanti con Caprari al 54esimo. Gli uomini di Mourinho rino la parità quattro minuti con un autogol di Ilic, poi una prodezza balistica di Faraoni riporta in vantaggio i veneti e regala al nuovo allenatore Igor Tudor la prima vittoria in campionato. 2-2 all'Olimpico trae Cagliari. Passa in vantaggio lasul finire di primo tempo, al 45esimo con Immobile. Nella ripresa il Cagliarisubito il vantaggio con Joao Pedro, poi al 62esimo passa in vantaggio con Keita Balde. La ...

