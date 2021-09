La regina Elisabetta festeggia le vittorie dei suoi cavalli alle corse: finalmente una gioia (Di domenica 19 settembre 2021) Si chiama Fresh Fancy e, al momento, è la gioia più grande della regina Elisabetta. No, non si tratta di un nuovo adorabile corgy, ma di uno dei suoi cavalli, che il 13 settembre ha trionfato alla Kempton Park Racecourse regalando a The Queen un piccolo primato: il 2021 è stato l’anno più fortunato degli ultimi decenni per le scuderie della sovrana, che non vinceva così tanto dal 1988. Leggi su vanityfair (Di domenica 19 settembre 2021) Si chiama Fresh Fancy e, al momento, è la gioia più grande della regina Elisabetta. No, non si tratta di un nuovo adorabile corgy, ma di uno dei suoi cavalli, che il 13 settembre ha trionfato alla Kempton Park Racecourse regalando a The Queen un piccolo primato: il 2021 è stato l’anno più fortunato degli ultimi decenni per le scuderie della sovrana, che non vinceva così tanto dal 1988.

