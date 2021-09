La minaccia di Bernardo ha funzionato: il centrodestra salderà le spese elettorali (Di domenica 19 settembre 2021) Le forze di centrodestra salderanno in mattinata l’anticipo di quanto pattuito per il sostegno economico alla campagna elettorale del candidato sindaco di Milano, Luca Bernardo. È quanto emerge da fonti della coalizione di centrodestra a Milano. La questione era stata sollevata dallo stesso Bernardo venerdì scorso attraverso un audio messaggio inviato ai vertici della coalizione in cui lamentava la mancanza di fondi per le due ultime settimane di campagna elettorale per il primo turno, minacciando anche le dimissioni. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 settembre 2021) Le forze disalderanno in mattinata l’anticipo di quanto pattuito per il sostegno economico alla campagna elettorale del candidato sindaco di Milano, Luca. È quanto emerge da fonti della coalizione dia Milano. La questione era stata sollevata dallo stessovenerdì scorso attraverso un audio messaggio inviato ai vertici della coalizione in cui lamentava la mancanza di fondi per le due ultime settimane di campagna elettorale per il primo turno,ndo anche le dimissioni.

