La linea drastica in Australia: «Fuori dal lockdown solo se sarà vaccinato il 70% degli adulti entro novembre» (Di domenica 19 settembre 2021) Niente lockdown a Melbourne se entro il 26 ottobre verrà raggiunta la soglia del 70 per cento di popolazione adulta completamente vaccinata. È questo l’annuncio delle autorità della città Australiana, teatro venerdì scorso scontri tra la polizia e i manifestanti contro le misure anti Covid che hanno portato a decine di arresti. È dal 5 agosto che circa cinque milioni di residenti a Melbourne è stato imposto di restare a casa, per il sesto lockdwn dall’inizio della pandemia. Una chiusura che non potrà finire se non sarà raggiunto l’obiettivo fissato nelle ultime linee guida fissate dalle autorità sanitarie ... Leggi su open.online (Di domenica 19 settembre 2021) Nientea Melbourne seil 26 ottobre verrà raggiunta la soglia del 70 per cento di popolazione adulta completamente vaccinata. È questo l’annuncio delle autorità della cittàna, teatro venerdì scorso scontri tra la polizia e i manifestanti contro le misure anti Covid che hanno portato a decine di arresti. È dal 5 agosto che circa cinque milioni di residenti a Melbourne è stato imposto di restare a casa, per il sesto lockdwn dall’inizio della pandemia. Una chiusura che non potrà finire se nonraggiunto l’obiettivo fissato nelle ultime linee guida fissate dalle autorità sanitarie ...

