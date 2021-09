La Lazio va a sbattere sul Cagliari di Mazzarri, il sarrismo ormai è l’isola che non c’è (Di domenica 19 settembre 2021) Un pareggio è meglio della terza sconfitta consecutiva. Sarri – squalificato – evita l’apertura di una crisi prematura e riesce a pareggiare una partita che a un certo punto sembrava perduta. Due a due il risultato finale. La Lazio e i neolazisti si risvegliano dopo i caroselli per aver battuto Empoli e Spezia. Hanno perso contro Milan, Galatasaray, e adesso il pareggio interno col Cagliari. Il Comandante, o ex Comandante, va a sbattere contro il calcio pragmatico dal Cagliari di Walter Mazzarri che è tornato col suo carico di ansia e simpatia. La Lazio gioca un discreto primo tempo, anche ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 settembre 2021) Un pareggio è meglio della terza sconfitta consecutiva. Sarri – squalificato – evita l’apertura di una crisi prematura e riesce a pareggiare una partita che a un certo punto sembrava perduta. Due a due il risultato finale. Lae i neolazisti si risvegliano dopo i caroselli per aver battuto Empoli e Spezia. Hanno perso contro Milan, Galatasaray, e adesso il pareggio interno col. Il Comandante, o ex Comandante, va acontro il calcio pragmatico daldi Walterche è tornato col suo carico di ansia e simpatia. Lagioca un discreto primo tempo, anche ...

Advertising

napolista : La Lazio va a sbattere sul Cagliari di Mazzarri, il sarrismo ormai è l’isola che non c’è Finisce 2-2. I sardi rimo… - Antonio75015703 : @virginiaraggi @EnricoMichetti Io non sono del Lazio ma sono pugliese ma vedo gli altri responsabili della giunta c… - MatteoNac00 : @xAureliano10 So vent’anni che seguo la Lazio, cambiano giocatori, dirigenti , allenatori, ma porco di dio merdoso… -