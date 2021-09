Katalin Karikó | colei che ha cambiato la storia della medicina con l’mRNA

Leggi su dilei

(Di domenica 19 settembre 2021) In tempi come questi, in cui parole vaccini e mRna sono all’ordine del giorno, è facile interrogarsi su quanto gli uomini di scienza abbiano lavorato, e continuano a farlo, per preservare il benessere delle popolazioni del mondo. E tra questi c’è anche una donna. Il suo nome èed è suo il merito di aver rivoluzionato lacontemporanea. Aveva sogni e ambizioni fuori dal comune,, sin da quando era una bambina. E gli altri, in quel mondo così ostico nei confronti delle donne, non sono stati generosi con lei. Ma oggi, alla biochimica ungherese, è grato tutto il mondo, ...