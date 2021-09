Juventus Milan | Pioli costretto al cambio | si ferma il top player!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 settembre 2021) Continua il momento no per il, in occasione della sfida contro la, si èto per infortunio Kjaer. Il giocatore ha accusato un problema muscolare che lo haalal 36 minuto del primo tempo, al suo posto Kalulu. Il giocatore è uscito con laavanti 1-0 grazie al gol di Morata. Kjaer sarà sottoposto a degli accertamenti, che faranno capire per quanto tempo dovrà stare fermo, un ennesimo infortunio per la squadra di! Difficilmente però il difensore sarà in campo per il turno infrasettimanale, con il...