Juventus-Milan, Locatelli all'intervallo: "Partita da vincere" (Di domenica 19 settembre 2021) Intercettato dal bordocampista di DAZN durante l'intervallo di Juventus-Milan, conclusosi sull'1-0 per i bianconeri grazie al gol di Alvaro Morata, Manuel Locatelli, uno dei protagonisti assoluti del match, si è espresso così: "Dobbiamo continuare con questa intensità perché è una Partita importante e siamo in casa nostra. Partita particolare per me, ma siamo qui per vincere e dobbiamo dare il massimo" L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

