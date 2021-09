Juventus-Milan, Kalulu: “Potevo fare meglio, dovevo segnare” (Di domenica 19 settembre 2021) Al termine di Juventus-Milan ha parlato Kalulu ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni dopo il fischio finale. Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 settembre 2021) Al termine diha parlatoai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni dopo il fischio finale.

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - AntoVitiello : Non molla il #Milan, nemmeno con assenze pesanti. Punto importante in casa della #Juventus. Decisivo il gol belliss… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - Kekkobcn : Técnicamente e fisicamente il Milan attualmente è superiore alla Juventus. #JuveMilan - yoshi5477 : RT @JuventusTV: Ciao Moreno! ???? PREPARTITA LIVE: -