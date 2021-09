Juventus-Milan | dove vederla Inedito testacoda

Leggi su ck12

(Di domenica 19 settembre 2021) I rossoneri per continuare a sognare, i bianconeri per invertire la rotta– Sarebbe stato difficile aspettarsi un grande classico comein condizioni di classifica così inedite, il solo punto conquistato dai bianconeri in tre partite porta tifosi e appassionati a fare ragionamenti completamente diversi ai soliti rispetto a quanto si pronosticherebbe ...