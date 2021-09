Juventus-Milan: cosa ha detto la sfida dello Stadium (Di domenica 19 settembre 2021) Il pareggio dello Stadium nella sfida tra Juventus e Milan consegna al campionato un primo verdetto: i bianconeri difficilmente correranno per lo scudetto. Non è detto si tratti di una sentenza definitiva, ma il modo in cui è maturato il pareggio di Torino conferma lo stato di crisi della squadra di Allegri, incapace di giocare con la stessa intensità ed attenzione fino alla fine. Era già accaduto a Udine nel giorno del debutto e l'errore si era ripetuto, in maniera più grave, nella sconfitta interna contro l'Empoli. Tre indizi fanno una prova, così come ... Leggi su panorama (Di domenica 19 settembre 2021) Il pareggionellatraconsegna al campionato un primo ver: i bianconeri difficilmente correranno per lo scu. Non èsi tratti di una sentenza definitiva, ma il modo in cui è maturato il pareggio di Torino conferma lo stato di crisi della squadra di Allegri, incapace di giocare con la stessa intensità ed attenzione fino alla fine. Era già accaduto a Udine nel giorno del debutto e l'errore si era ripetuto, in maniera più grave, nella sconfitta interna contro l'Empoli. Tre indizi fanno una prova, così come ...

