Juventus-Milan | Allegri | “Stasera sarà la prima vittoria in campionato”

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - juventusfc : ?? Bella e importante ?? #JuveMilan, secondo Mister Allegri. ?? Leggi il report della sua conferenza stampa.… - juventusfc : #JuveMilan, una grande sfida raccontata in 5??momenti ?? - crfyaah : RT @juventusfc: KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ???? - _Sport_Calcio_ : RT @juventusfc: KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

I giallorossi devono così cedere la vetta della classifica all'Inter, in attesa degli impegni die Napoli controe Udinese. Buona la prima per Igor Tudor sulla panchina dell'Hellas, il ..., SEGUI LA DIRETTA All'Allianz Stadium va in scena il posticipo della quarta giornata di Serie A, la partitissima Juve -in programma alle ore 20.45. I bianconeri di Massimiliano ...Prima di cominciare il match, le due squadre osservano un minuto di silenzio in memoria di Francesco Morini, ex giocatore della Juventus a cavallo tra gli anni '70 e '80.Di seguito tutte le probabili formazioni di Juventus-Milan, raccolte dai nostri inviati: ? Juventus-Milan - Domenica 19 settembre, ore 20.45, Allianz.