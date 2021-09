Juventus-Milan, Allegri: “Sono arrabbiato, ho sbagliato i cambi” (Di domenica 19 settembre 2021) “Stasera Sono arrabbiato, nonostante la squadra abbia fatto un buon primo tempo nel secondo abbiamo rischiato di perderla dopo l’1-1. Fino all’1-1 eravamo in totale controllo, abbiamo perso quella attenzione e determinazione. Basta vedere l’angolo in cui abbiamo preso gol. Eravamo troppo sufficienti nella fase difensiva, quando arrivi in quei momenti lì non esiste che gli altri possano far gol. Su questo dobbiamo migliorare, nonostante la squadra abbia fatto un passo in avanti molto buono”. Lo ha detto ai microfoni di Dazn il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il pareggio casalingo contro il ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) “Stasera, nonostante la squadra abbia fatto un buon primo tempo nel secondo abbiamo rischiato di perderla dopo l’1-1. Fino all’1-1 eravamo in totale controllo, abbiamo perso quella attenzione e determinazione. Basta vedere l’angolo in cui abbiamo preso gol. Eravamo troppo sufficienti nella fase difensiva, quando arrivi in quei momenti lì non esiste che gli altri possano far gol. Su questo dobbiamo migliorare, nonostante la squadra abbia fatto un passo in avanti molto buono”. Lo ha detto ai microfoni di Dazn il tecnico dellaMassimilianodopo il pareggio casalingo contro il ...

