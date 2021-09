Juventus-Milan 1-1, Allegri: “Ho sbagliato i cambi” (Di domenica 19 settembre 2021) Le parole di mister Massimiliano Allegri a DAZN nel post gara di Juventus-Milan: “Stasera sono abbastanza arrabbiato per quanto successo. Abbiamo fatto un bel primo tempo, creando occasioni da gol e concedendo poco al Milan, mentre nel secondo tempo abbiamo addirittura rischiato di perderla. Fino all’1-1 la partita era sotto il nostro controllo. Nel secondo tempo abbiamo perso attenzione. Troppa sufficienza in fase difensiva sul loro gol. Ciò che bisogna apprendere in fretta è che, in partite del genere, nei momenti importanti devi essere tosto, cattivo, devi avere attenzione. La responsabilità è anche mia sui ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 19 settembre 2021) Le parole di mister Massimilianoa DAZN nel post gara di: “Stasera sono abbastanza arrabbiato per quanto successo. Abbiamo fatto un bel primo tempo, creando occasioni da gol e concedendo poco al, mentre nel secondo tempo abbiamo addirittura rischiato di perderla. Fino all’1-1 la partita era sotto il nostro controllo. Nel secondo tempo abbiamo perso attenzione. Troppa sufficienza in fase difensiva sul loro gol. Ciò che bisogna apprendere in fretta è che, in partite del genere, nei momenti importanti devi essere tosto, cattivo, devi avere attenzione. La responsabilità è anche mia sui ...

