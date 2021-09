Juventus-Milan 1-0: inizia la ripresa | LIVE NEWS (Di domenica 19 settembre 2021) Stasera alle ore 20:45 Juventus-Milan all'Allianz Stadium: segui il LIVE del big match della 4^ giornata della Serie A 2021-2022! Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 settembre 2021) Stasera alle ore 20:45all'Allianz Stadium: segui ildel big match della 4^ giornata della Serie A 2021-2022!

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - Spartachissimo : Me ne vado a letto a sentire Juventus Milan. Meglio immaginarla che vederla così #Daznout - gilnar76 : Spettatori Juve Milan: in 18.785 allo Stadium. Ecco l’incasso #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -