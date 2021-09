Juventus, Allegri: «Ho sbagliato i cambi. Scudetto? Possiamo recuperare» (Di domenica 19 settembre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Milan: le sue dichiarazioni Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE – «Sono arrabbiato per quello che è successo. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di perderla, ma anche sull’1-1 eravamo in controllo della partita. Abbiamo perso attenzione e determinazione, giocavamo con sufficienza in fase difensiva. Non esiste che in certe situazioni gli avversari facciano gol, in questo dobbiamo migliorare. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Massimiliano, allenatore della, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Milan: le sue dichiarazioni Massimiliano, allenatore della, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE – «Sono arrabbiato per quello che è successo. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di perderla, ma anche sull’1-1 eravamo in controllo della partita. Abbiamo perso attenzione e determinazione, giocavamo con sufficienza in fase difensiva. Non esiste che in certe situazioni gli avversari facciano gol, in questo dobbiamo migliorare. ...

Advertising

juventusfc : ?? Bella e importante ?? #JuveMilan, secondo Mister Allegri. ?? Leggi il report della sua conferenza stampa.… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - pisto_gol : Mathijs De Ligt a 17 anni ha esordito con la maglia della Nazionale, a 18 era capitano dell’Ajax, a 20 ha segnato a… - FabioOffreda : RT @ZZiliani: In attesa del #Napoli domani a #Udine (vincendo andrebbe in fuga), #Inter e #Milan dividono la vetta: più pesanti i 10 punti… - MarcoSforzato : RT @GoalItalia: #JuventusMilan, Allegri avvisa i suoi giocatori ??? 'Bisogna capirlo, si vince con le buone o con le cattive' -