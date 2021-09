Juventus, Allegri: «Ecco perché de Ligt va in panchina col Milan» (Di domenica 19 settembre 2021) Allegri: «Ecco perché de Ligt è in panchina. Ho indovinato l’undici del Milan». Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a DAZN prima del match contro il Milan. PARTITA – «Dobbiamo fare una partita importante tecnicamente e come d’attenzione. Loro vengono da due anni di risultati importanti, noi non abbiamo fatto ancora una vittoria. Speriamo di vincere questa». CHIELLINI TITOLARE AL POSTO DI DE Ligt – «Mi serviva più un mancino, non è questione di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021): «deè in. Ho indovinato l’undici del». Così il tecnico dellaMassimiliano, allenatore della, ha parlato a DAZN prima del match contro il. PARTITA – «Dobbiamo fare una partita importante tecnicamente e come d’attenzione. Loro vengono da due anni di risultati importanti, noi non abbiamo fatto ancora una vittoria. Speriamo di vincere questa». CHIELLINI TITOLARE AL POSTO DI DE– «Mi serviva più un mancino, non è questione di ...

