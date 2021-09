Juve-Milan 1-1 | Rebic risponde a Morata

(Di domenica 19 settembre 2021) Torino, 19 set. - (Adnkronos) -ntus epareggiano per 1-1 nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al gol dial 4',al 76'. In classifica i rossoneri sono primi insieme all'Inter a quota 10, i bianconeri sono solo diciottesimi con 2 punti insieme al Cagliari. LA PARTITA - I padroni di casa sbloccano il match dopo soli 4': da un calcio d'angolo delripartenza micidiale con Dybala che mandadirettamente a tu per tu con Maignan, l'attaccante spagnolo lo scavalca con un ...

Ilcontinua a volare, a rimettere i piedi per terra ci sarà tempo per farloNel posticipo della 4ª giornata di Serie A, Juventus epareggiano per 1 - 1 all'Allianz Stadium. In gol Morata e Rebic. Guarda le foto più belle del matchIl gol di Ante Rebic nel finale risponde a quello di Alvaro Morata a inizio gara: la Juve si mangia le mani, mentre il Milan tiene il +8 in classifica..Il posticipo domenicale di Serie A termina uno a uno, la Juventus conquista il suo secondo punto in classifica Termina in parità il big match della quarta giornata di Serie A Tim tra Juventus e Milan.