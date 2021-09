Italvolley maschile campione d’Europa | sconfitta la Slovenia al 5° set

(Di domenica 19 settembre 2021) L’di Ferdinando De Giorgi si laureain finale al tiebreak in rimonta. Gli azzurri tornano sul tetto europeo Dopo la squadra femminile di Mazzanti, l’allenata da Ferdinando De Giorgi vince il titolo europeo nella pallavolo. Gli azzurri – guidati da un superlativo Daniele Lavia – sconfiggono al 5° set laal termine di una partita soffertissima. Prima del tiebreak una partita difficilissima per i ragazzi di De Giorgi che vanno sempre sotto ma sono bravi a recuperare con lo ...

L'Italia va a caccia del settimo titolo europeo nella finale di Katowice contro la Slovenia. Undicesima finalissima, l'ultima fu nel 2013. Gli azzurri hanno superato la Serbia in semifinale ... A Katowice, gli azzurri battono al tie-break la Slovenia: 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11 i parziali del successo degli azzurri. È il primo ... L'Italia della pallavolo è ancora sul trono d'Europa. Dopo l'impresa del femminile, questa sera sono stati i ragazzi a laurearsi campioni ...