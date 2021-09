Italvolley batte la Slovenia | azzurri d’oro agli Europei

(Di domenica 19 settembre 2021) KATOWICE (POLONIA) (ITALPRESS) – La nuova Nazionale italiana di pallavolo ha vinto la finale contro lae ha conquistato la meddei Campionatidi pallavolo. Per glidi Ferdinando De Giorgi, dopo una kermesse continentale praticamente perfetta, trionfo al tie break, in Polonia, nell’atto conclusivo del torneo. All’arena coperta “Spodek” di Katowice, l’Italia ha piegato per 3-2 lacon i parziali di 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11. Si tratta di una storica doppietta azzurra: anche l’Italia femminile ha vinto l’oro...

... la giovane Italia3 - 1 la Serbia,...Europei pallavolo, Italia - Germania 3 - 0: le foto 3 - 3 Romanò pareggia i conti 3 - 0 Time - out per De Giorgi dopo il terzo punto degli ...L'Italia ha battuto la Serbia per 3 - 1 nella semifinale dell'Europeo e adesso sfiderà la Slovenia per il titolo continentale. Con il punteggio di 3 - 1 (29 - 27, 25 - 22, 23 - 25, 25 - 18) gli ...KATOWICE (Polonia) _ L'Italia della pallavolo è sul tetto d'Europa. Dopo il successo della nazionale femminile anche la squadra maschile, guidata da Ferdinando De Giorgi conquista il titolo continenta ...In finale gli azzurri di Fefé De Giorgi hanno sconfitto la Slovenia 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11). Un successo che doppia quello ottenuto dalla nazionale femminile all'inizio del mese.