Italiano 42enne ucciso alle Canarie: legato a una sedia, picchiato e lasciato morire. Il corpo dato alle fiamme (Di domenica 19 settembre 2021) Un uomo di 42 anni, Andrea Costa, è stato brutalmente ucciso nell’isola di Gran Canaria, Spagna, dove l’ex operaio di Cuneo si era trasferito lo scorso anno. Costa è stato legato a una sedia, picchiato e lasciato morire, poi il suo corpo è stato dato alle fiamme nella sua auto. A compiere l’omicidio il coinquilino della vittima, dopo una disputa su una cena al ristorante non pagata. Ex operaio di Cuneo ucciso alle Canarie dal ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 settembre 2021) Un uomo di 42 anni, Andrea Costa, è stato brutalmentenell’isola di Gran Canaria, Spagna, dove l’ex operaio di Cuneo si era trasferito lo scorso anno. Costa è statoa una, poi il suoè statonella sua auto. A compiere l’omicidio il coinquilino della vittima, dopo una disputa su una cena al ristorante non pagata. Ex operaio di Cuneodal ...

Advertising

zazoomblog : Italiano 42enne ucciso alle Canarie: legato a una sedia picchiato e lasciato morire. Il corpo dato alle fiamme -… - Sergei_Ardzinba : 42enne italiano ucciso alle Canarie - infoitinterno : Picchiato e legato in casa, 42enne italiano muore in Spagna - L'Unione - AndreaIncorona8 : #Spagna, legato e picchiato in casa: muore 42enne #Italiano alle #Canaries,guarda caso dove voleva fuggire quel fes… - francogarna : Spagna, legato e picchiato in casa: muore 42enne italiano -