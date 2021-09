Italia, lacrime e trionfo. A Katowice impazza la festa azzurra (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo il titolo delle donne, anche i ragazzi di De Giorgi trionfano nella rassegna continentale. Battuta in finale la Slovenia 3-2. Una grande battaglia in cui siamo sempre costretti a inseguire. Ora siamo campioni d’Europa per la 7ª volta. Le foto più belle Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo il titolo delle donne, anche i ragazzi di De Giorgi trionfano nella rassegna continentale. Battuta in finale la Slovenia 3-2. Una grande battaglia in cui siamo sempre costretti a inseguire. Ora siamo campioni d’Europa per la 7ª volta. Le foto più belle Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

am0ngthecl0uds : se mi metto a ripensare a che anno è stato (e non è ancora finito) per l'Italia mi scendono le lacrime dall'emozion… - chrislep_ : ?Un'emozione fortissima. In lacrime. Quest'Italia ci sta regalando bellissimi momenti in questo 2021.?? È il nostro… - 10382238 : La bellezza dello SPORT... immense emozioni, sorrisi e lacrime: che SPETTACOLO #Italia ??????????????????????????????… - Paolo_Brescia_ : Dalle lacrime di Tokyo, Le lacrime di queste due finali. l'Italia di #volley sul tetto d'Europa. Che bello. E che n… - Itsile_ : Io in una valle di lacrime, che partita , che Italia ?? braviiii ragazziiiiii ?? #italiaslovenia -