Italia campione d’Europa | il volley maschile conquista la storia

(Di domenica 19 settembre 2021) Katowice – Sono loro gli Eroi di Polonia. Gli azzurri della Nazionale di pallavolovincono gli Europei die realizzano l’impresa. Una battaglia sportiva rete a rete, quella che l’vince con la Slovenia, gigante in campo, gigantissima e a tratti quasi irraggiungibile. Poi l’Italdi capitan Anzani, incredulo dopo ladel titolo continentale, sale in cattedra. Precisa, di cuore, cattiva. Rasoiate e tiri dall’altra parte della rete di una squadra avversaria annichilita. Si aggiunge l’Itala quella femminile, a distanza di due ...

Federvolley : #EuroVolleyM ?? E’ NOSTRAAAAAA ?? TUTTO VERO!!! L’ITALIA ???? E’ CAMPIONE D’EUROPA , L’ITALIA???? E’ CAMPIONE D’EUROPA, L… - chetempochefa : L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? Straordinari i nostri azzurri che hanno battuto la Slovenia e hanno vinto l’Europe… - repubblica : Volley, l'Italia e' campione d'Europa: sconfitta in finale la Slovenia - homeloujs : RT @Federvolley: #EuroVolleyM ?? E’ NOSTRAAAAAA ?? TUTTO VERO!!! L’ITALIA ???? E’ CAMPIONE D’EUROPA , L’ITALIA???? E’ CAMPIONE D’EUROPA, L’ITALIA… - pimkiealli : RT @luvoidx: ABBIAMO COMINCIATO COL DIRE “NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE” ED È SUCCESSO,ITALIA CAMPIONE D’EUROPA SU TUTTI I FRONTI #ItaliaSloven… -

L'Italia di pallavolo maschile si è laureata campione d'Europa e l'ha fatto a distanza di 16 anni dall'ultima volta. Era infatti il 2005 quando gli azzurri guidati da Gian Paolo Montali superarano in ...L'Italia vince i campionati europei di pallavolo per la settima volta nella sua storia, la prima dal 2005. A Katowice la squadra di Ferdinando De Giorgi supera in finale la Slovenia, allenata da Alberto ...(Il Sussidiario.net) C'è qualcosa di magico in questa estate agli sgoccioli. Lo sport italiano continua a regalare emozioni, ma soprattutto trionfi, a ogni latitudine e in ...