Advertising

Rob81434315 : RT @valy_s: #COVID19 Secondo il CDC, anche la protezione contro i RICOVERI (e quindi una malattia più grave) cala dopo appena 4 mesi passa… - fisco24_info : Iss, efficacia vaccinale oltre il 95% per prevenire terapia intensiva e decessi: ll tasso di ricoveri in terapia in… - Nath67Lic : RT @valy_s: #COVID19 Secondo il CDC, anche la protezione contro i RICOVERI (e quindi una malattia più grave) cala dopo appena 4 mesi passa… - viralvideovlogs : RT @valy_s: #COVID19 Secondo il CDC, anche la protezione contro i RICOVERI (e quindi una malattia più grave) cala dopo appena 4 mesi passa… - 1Shaun28 : RT @valy_s: #COVID19 Secondo il CDC, anche la protezione contro i RICOVERI (e quindi una malattia più grave) cala dopo appena 4 mesi passa… -

Ultime Notizie dalla rete : Iss efficacia

Il Sole 24 ORE

ll tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati over 80 con ciclo completo è ben quattordici volte più basso dei non vaccinati I dati sull'dei vaccini sono ribaditi dall'nell'ultimo rapporto settimanale sulla sorveglianza integrata. Resta molto forte riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate ...I dati dell'dei vaccini sono ribaditi poi dall': forte riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto a non vaccinate (77% per la diagnosi, 93% per l'...L’Iss, Istituto superiore di sanità, sta monitarando la situazione: tra i 17.312 nuovi casi Covid tra gli under 19, più del 50% è tra chi ha meno di 12 anni L’efficacia del vaccino è ribadita dall’Iss ...ll tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati over 80 con ciclo completo è ben quattordici volte più basso dei non vaccinati ...