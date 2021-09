IndyCar, Laguna Seca: Herta torna nella victory lane, Palou si avvicina al titolo (Di domenica 19 settembre 2021) Emozioni a non finire in quel di Laguna Seca, penultimo atto dell‘IndyCar Series 2021. Colton Herta si impone nella pista di casa per la seconda volta in carriera ritornando al successo dopo quasi sette mesi. Quinta gioia per l’alfiere di Andretti che conclude l’evento californiano davanti allo spagnolo Alex Palou ed al francese Romain Grosjean Colton Herta (Andretti #26) ha tenuto la pole-position nella prima impegnativa curva davanti ad Alexander Rossi (Andretti #27). La situazione è cambiata nel corso del secondo passaggio quando, in ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) Emozioni a non finire in quel di, penultimo atto dell‘Series 2021. Coltonsi imponepista di casa per la seconda volta in carriera rindo al successo dopo quasi sette mesi. Quinta gioia per l’alfiere di Andretti che conclude l’evento californiano davanti allo spagnolo Alexed al francese Romain Grosjean Colton(Andretti #26) ha tenuto la pole-positionprima impegnativa curva davanti ad Alexander Rossi (Andretti #27). La situazione è cambiata nel corso del secondo passaggio quando, in ...

Advertising

leopnd1 : Back2back per @ColtonHerta a Laguna Seca!!! Gara da incorniciare per il figlio d'arte! @AlexPalou chiude secondo e… - It_Indycar : #IndyCar #IMS #MontereyGP #IndyLights - DaniLeo_Racing : RT @leopnd1: Colton Herta partirà dalla pole position questa sera a Laguna Seca. Al suo fianco in prima fila ci sarà Alexander Rossi mentre… - leopnd1 : Colton Herta partirà dalla pole position questa sera a Laguna Seca. Al suo fianco in prima fila ci sarà Alexander R… - It_Indycar : #IndyCar #IMS #MontereyGP -

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar Laguna IndyCar, due gare alla fine: assalto al leader Palou ...IndyCar , che con sole due gare da disputare si avvia alla sua conclusione. F1, Fuoco ad Imola con la SF71H La situazione A decidere la corsa al titolo mancano solo gli appuntamenti di Laguna Seca (...

Callum Ilott scende in pista per la prima volta a Laguna Seca Callum Ilott: il giovane pilota prende familiarità con Laguna Seca Questa sarà la seconda gara IndyCar del 22enne, a solo una settimana dal suo debutto a Portland, mentre si confronta con questa ...

IndyCar, Laguna Seca: Herta torna nella victory lane, Palou si avvicina al titolo OA Sport Laguna Seca: Herta in pole, 4° Palou Dopo la tappa di Portland la Indycar è tornata subito in pista nella splendida cornice di Laguna Seca. Sul tracciato della California Colton Herta è stato il più veloce in qualifica fermando il cronom ...

IndyCar | Monterey GP Laguna Seca – Qualifiche: Herta conquista la pole! Le qualifiche di IndyCar al circuito di Laguna Seca si concludono con Colton Herta che conquista la pole! Alex Palou partirà 4° e Pato O' Ward 6° ...

..., che con sole due gare da disputare si avvia alla sua conclusione. F1, Fuoco ad Imola con la SF71H La situazione A decidere la corsa al titolo mancano solo gli appuntamenti diSeca (...Callum Ilott: il giovane pilota prende familiarità conSeca Questa sarà la seconda garadel 22enne, a solo una settimana dal suo debutto a Portland, mentre si confronta con questa ...Dopo la tappa di Portland la Indycar è tornata subito in pista nella splendida cornice di Laguna Seca. Sul tracciato della California Colton Herta è stato il più veloce in qualifica fermando il cronom ...Le qualifiche di IndyCar al circuito di Laguna Seca si concludono con Colton Herta che conquista la pole! Alex Palou partirà 4° e Pato O' Ward 6° ...