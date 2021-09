Incidente per il cantante, sui social con il volto tumefatto coperto da tagli e ferite (Di domenica 19 settembre 2021) Una foto sui social con il volto tumefatto. tagli e ferite parzialmente nascoste dalla medicazione. L’immagine, accolta da oltre 2000 commenti, è accompagnata da una breve didascalia in cui il cantante racconta quello che è successo. “Guardate, la scorsa notte sono caduto dall’elicottero” ha scritto il cantante che poi ha aggiunto: “Chi l’ha detto che il Rock ‘n roll è morto?”. In vena di battute, ha continuato tirando in ballo il batterista degli Who e paragonandosi ai suoi eccessi: “Mangia la pelle del tuo tamburo”. Lui è Liam Gallagher, l’ex frontman degli Oasis ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Una foto suicon ilparzialmente nascoste dalla medicazione. L’immagine, accolta da oltre 2000 commenti, è accompagnata da una breve didascalia in cui ilracconta quello che è successo. “Guardate, la scorsa notte sono caduto dall’elicottero” ha scritto ilche poi ha aggiunto: “Chi l’ha detto che il Rock ‘n roll è morto?”. In vena di battute, ha continuato tirando in ballo il batterista degli Who e paragonandosi ai suoi eccessi: “Mangia la pelle del tuo tamburo”. Lui è Liam Gallagher, l’ex frontman degli Oasis ...

Advertising

marcodimaio : Sconvolti per la notizia della morte del figlio 17enne in un incidente stradale a Roma, esprimiamo totale vicinanza… - ciropellegrino : Un testimone del processo per corruzione contro l'ex premier d'Israele Benjamin Netanyahu è morto ieri in un incide… - SkySportF1 : ULTIM'ORA FORMULA 1 TRE POSIZIONI DI PENALITÀ IN GRIGLIA A SOCHI PER VERSTAPPEN COINVOLTO NELL'INCIDENTE CON HAMILT… - PaperinikEdonna : RT @confundustria: A #Firenze 20mila lavoratori in corteo per sostenere gli operai della #GKN . Nessun incidente, tutto calmo e tranquillo.… - RPiconcelli : @LucianoCannito @enricotiengo @MagFra9 Il fumo fa male: perché devo pagare le terapie per chi si è ammalato a causa… -