In memoria di Cesare | amico clochard che fuori dal centro storico si sentiva morto

(Di domenica 19 settembre 2021) Prima o poi doveva succedere, ed è successo:Pergolizzi, classe 1940,nato a Catania e residente a Roma, è. Era uno dei tanti che dormono per strada, solo che lui aveva scelto una strada, per così dire, più chic: piazza san Lorenzo in Lucina, salotto buono del tridente romano, tra il portico della Basilica e le vetrine delle dirimpettaie boutique del lusso. Lo conoscevano tutti ,e anche io, che abito nel quartiere ininterrottamente dal 1994: come tutti i provinciali approdati a Roma, mi sono scelto un piccolissimo lembo di città, e l’ho fatto mio, per ricreare gli orizzonti rassicuranti della dimensione provinciale. ...

diStasioStefano : RT @MarcelloLyotard: Ragazzi ricordate anche voi quella frase mi pare sul Giulio Cesare di Shakespeare dove si dice tipo ho giurato che la… - Falko85300801 : RT @MarcelloLyotard: Ragazzi ricordate anche voi quella frase mi pare sul Giulio Cesare di Shakespeare dove si dice tipo ho giurato che la… - Erosenn67299186 : RT @MarcelloLyotard: Ragazzi ricordate anche voi quella frase mi pare sul Giulio Cesare di Shakespeare dove si dice tipo ho giurato che la… - Sylvie26804002 : RT @MarcelloLyotard: Ragazzi ricordate anche voi quella frase mi pare sul Giulio Cesare di Shakespeare dove si dice tipo ho giurato che la… - lucio22673283 : RT @MarcelloLyotard: Ragazzi ricordate anche voi quella frase mi pare sul Giulio Cesare di Shakespeare dove si dice tipo ho giurato che la… -

Ultime Notizie dalla rete : memoria Cesare

piacenzasera.it

... mantiene viva, attraverso l'opera di un grande artista riminese, lastorica di una ... Venne a Rimini nel 1935 per la mostra curata daBrandi e non è più stata esposta in città. Giovanni ...... una sezione di ritratti di Lina Cavalieri, tra cui il Ritratto di Lina Cavalieri diTallone ...a valicare la dimensione del divertimento e dello spettacolo per diventare non solo...Raccoglie il testimone di Moschini. Barbieri vicepresidente. Entrano nel direttivo Roberto Balestri, Nicola Piegaja e Cesare Cai ...Un premio di laurea voluto da Confindustria Piacenza per onorare la memoria del dottor Cesare Betti, da sempre convinto sostenitore dell’importanza della ...