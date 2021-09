Imolese-Siena, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 19 settembre 2021) La quarta giornata del Girone B di Serie C vedrà uno scontro interessante: Imolese–Siena. La sfida è in programma allo Stadio Romeo Galli di Imola, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. La squadra di casa arriva a questa sfida dopo due sconfitte contro Modena e Lucchese, un pari a reti bianche contro il Cesena e un netto successo per 3-0 contro la Viterbese. Il Siena di Gilardino, dopo la cocente sconfitta per 1-0 a Teramo dell’ultima giornata, proverà a confermare il buon inizio di campionato, fatto di due vittorie e un pareggio. Le due compagini si affronteranno oggi per la prima volta negli ultimi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 settembre 2021) La quarta giornata del Girone B diC vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Romeo Galli di Imola, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. La squadra di casa arriva a questa sfida dopo due sconfitte contro Modena e Lucchese, un pari a reti bianche contro il Cesena e un netto successo per 3-0 contro la Viterbese. Ildi Gilardino, dopo la cocente sconfitta per 1-0 a Teramo dell’ultima giornata, proverà a confermare il buon inizio di campionato, fatto di due vittorie e un pareggio. Le due compagini si affronteranno oggi per la prima volta negli ultimi ...

