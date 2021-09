Il Verona sorprende la Roma che saluta la striscia di vittorie; pari tra Lazio e Cagliari

(Di domenica 19 settembre 2021) Hellas3 - 2 Avvio scoppiettante di ripresa, succede tutto nei primi 18 minuti. Iltrova il pareggio dopo soli 5 minuti, Caprari dal fondo mette il pallone in mezzo, Mancini lo ...

im_jordanv : ???? José Sculinho. Autogol per ripareggiare il match a Verona. 2-2 al 62'. ???? Sorprende il Cagliari all'Olimpico. 1… - fantapiu3 : #Verona - #Roma: #Mourinho sorprende tutti! #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - ImpieriFilippo : RT @minuto84: Il calcio italiano lamenta crisi economiche e dopo sole tre giornate, il #Cagliari di #giulini esonera #semplici ed il #Vero… - minuto84 : Il calcio italiano lamenta crisi economiche e dopo sole tre giornate, il #Cagliari di #giulini esonera #semplici e… -

Ilperò gioca sulle ali dell'entusiasmo e al 55' passa addirittura in vantaggio con un bel sinistro rasoterra di Caprari sul secondo palo cheRui Patricio. Un vantaggio che dura poco,...Hellas- Roma 3 - 2 Avvio scoppiettante di ripresa, succede tutto nei primi 18 minuti. Iltrova il pareggio dopo soli 5 minuti, Caprari dal fondo mette il pallone in mezzo, Mancini lo devia verso la propria porta colpendo Rui Patricio, ma sulla ribattuta arriva Barak che fa 1 - 1. E ...“Sono sempre preoccupato prima delle partite, è un mio modo di viverle. Sapevo che sarebbe stato difficile giocare contro di loro, anche prima del cambio di allenatore avevano creato difficoltà agli a ...Le parole del tecnico giallorosso dopo la prima sconfitta della stagione L’allenatore della Roma, Jose Mourinho ha parlato a DAZN dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Hellas Verona: “Non era preoccupazi ...