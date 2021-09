(Di domenica 19 settembre 2021)(ITALPRESS) – Cambio allenatore subito proficuo per ildi Igorche raccoglie la prima vittoria del campionato battendo alper 3-2 la, al suo primo stop stagionale dopo sei vittorie in altrettante partite. I padroni di casa cercano da subito di dimostrare di essere una squadra viva e non quella ancora a zero in classifica, ma è laa sfiorare per prima il vantaggio al 16? sul solito asse Pellegrini-Cristante, con un colpo di testa sulla traversa dell’ex Atalanta sugli sviluppi di una punizione calciata dal capitano giallorosso. Al 36? arriva il ...

Advertising

HellasVeronaFC : ??| #VeronaRoma 3-2 ??| 18' st ??| GOL VERONA! FARAONI! Torna in vantaggio la squadra di Tudor con un destro al volo… - DiMarzio : #HellasVerona-#Roma, le scelte ufficiali di #Mourinho e #Tudor: c'è #Shomurodov - HellasVeronaFC : Benvenuto a Verona e buon lavoro, mister #Tudor ???? #HVFC - IlgiallorossoIt : Le parole del centrocampista giallorosso dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona Il primo ko stagionale della Rom… - LaNotifica : Il Verona di Tudor ferma la Roma, 3-2 al Bentegodi -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Tudor

Nella ripresa ilagguanta subito il pareggio con Barak e poi si porta avanti con Caprari al ...prodezza balistica di Faraoni riporta in vantaggio i veneti e regala al nuovo allenatore Igor...... e Calafiori per Vina - non convocato per un acciacco muscolare - la formazione è nuova di zecca, ma a essere diverso è soprattutto il, che il subentratoschiera con un 3 - 4-1 - 2, in ...Il nuovo tecnico del Verona Igor Tudor ha rilasciato un'intervista alla fine del match vinto per 3-2 sulla Roma, nella quale esalta il carattere dei suoi calciatori ...Nei primi minuti del secondo tempo risponde Barak e al 54' Gianluca Caprari porta in vantaggio il Verona. La squadra allenata dal neo tecnico Igor Tudor, viene raggiunta quattro minuti dopo, quando su ...