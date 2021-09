Il Tribunale di Tel Aviv anticipa al 23/9 l'udienza per il piccolo Eitan (Di domenica 19 settembre 2021) stata anticipata dal 29 al 23 settembre l'udienza del Tribunale della famiglia di Tel Aviv sul caso del piccolo Eitan, unico superstite della tragedia del Mottarone. Oggi è arrivata in Israele la zia ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 settembre 2021) statata dal 29 al 23 settembre l'deldella famiglia di Telsul caso del, unico superstite della tragedia del Mottarone. Oggi è arrivata in Israele la zia ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'udienza al Tribunale della famiglia di Tel Aviv sul caso è stata anticipata, dal 29 settembre, a giovedì prossimo 23 se… - ultimenews24 : La prima udienza del processo per la tutela di Eitan Biran, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, è stat… - Agenzia_Ansa : L'udienza al Tribunale della famiglia di Tel Aviv sul caso è stata anticipata, dal 29 settembre, a giovedì prossimo… - CorriereUmbria : Caso del piccolo Eitan, gli zii hanno già il biglietto per Tel Aviv: parteciperanno all'udienza del Tribunale… - infoitinterno : La zia di Eitan al tribunale di Tel Aviv: presentata l’istanza per riportarlo in Italia. Lo zio: «Serve una soluzio… -