Il top club monitora il big della Serie A: servono 60 milioni (Di domenica 19 settembre 2021) Continuano le sirene dall’estero per i big della Serie A: nel mirino del top club uno dei migliori giocatori in quest’inizio di stagione Il Milan è tornato ad essere protagonista… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 19 settembre 2021) Continuano le sirene dall’estero per i bigA: nel mirino del topuno dei migliori giocatori in quest’inizio di stagione Il Milan è tornato ad essere protagonista… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

SirAx_85 : @volpios Nico per me questo modo di giocare ti porta tra il quarto ed il sesto posto. Se arriva di più, colpa della… - Trasis874 : @marco_rogerio_ @My7th2 Kulusevski,De Ligt e Kean in panchina, Chiesa viene da un infortunio, è una questione di me… - TwtFab77 : @fr3765 @CharlesCharmi17 @Falconero1987 Permettimi, ma è una non domanda. Se si vuol trovare una pecca a tutti i c… - fr3765 : @TwtFab77 @CharlesCharmi17 @Falconero1987 La vera domanda è: se ora che è più maturo andasse a giocare per un top c… - LelloPinto : RT @LelloPinto: #Faraoni e #Barak non sono giocatori da Verona. Semplicemente da top club. E non da quest'anno. -