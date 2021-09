Il Real ingrana la sesta | Vinicius e Benzema firmano il ribaltone a Valencia

Advertising

MarSte92__ : Vinicius sta crescendo veramente bene. Fortissimo. Mi è sempre piaciuto. Se ingrana come sembra il Real ha l'ennesima stella -

Ultime Notizie dalla rete : Real ingrana

La Gazzetta dello Sport

IlMadridla sesta e si prende la vetta della Liga dopo una serata pirotecnica a Mestalla. I Blancos passano infatti dall'inferno al paradiso negli ultimi minuti, quando i lampi di Vinicius ...IlMadridla sesta e si prende la vetta della Liga dopo una serata pirotecnica a Mestalla. I Blancos passano infatti dall'inferno al paradiso negli ultimi minuti, quando i lampi di Vinicius ...I gol del brasiliano e del francese all'86' e all'88' cancellano il gol di Duro. Sesto risultato utile consecutivo per i Blancos, ora primi da soli ...Venerdì seduta in calo dopo il dato deludente sul lavoro Usa, importante per le decisioni della Federal Reserve. Euro/dollaro rivede quota 1,19, poi scende. Spread stabile a 106 punti ...