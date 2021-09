Il pugile italiano salito sul ring col corpo ricoperto di tatuaggi inneggianti al nazismo (Di domenica 19 settembre 2021) Durante un incontro di pugilato avvenuto ieri al Palachirabola di Trieste valevole per il titolo italiano Superpiuma, il pugile Michele Broili – che sfidava l’avversario Hassan Nourdine – ha sfoggiato a petto nudo diversi tatuaggi inneggianti al nazismo, tra cui il totenkopf che richiama l’unità paramilitare addetta alla custodia dei campi di concentramento della Germania nazista, e il simbolo delle SS. Immagini che non hanno neanche portato bene sul ring a Broili: Nourdine infatti si è imposto nettamente (98-91; 98-91; 96-95) laureandosi campione d’Italia SuperPiuma. La Federpugilato ha ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Durante un incontro di pugilato avvenuto ieri al Palachirabola di Trieste valevole per il titoloSuperpiuma, ilMichele Broili – che sfidava l’avversario Hassan Nourdine – ha sfoggiato a petto nudo diversial, tra cui il totenkopf che richiama l’unità paramilitare addetta alla custodia dei campi di concentramento della Germania nazista, e il simbolo delle SS. Immagini che non hanno neanche portato bene sula Broili: Nourdine infatti si è imposto nettamente (98-91; 98-91; 96-95) laureandosi campione d’Italia SuperPiuma. La Federpugilato ha ...

