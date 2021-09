"Il nostro primo bersaglio". Cina pronta alla guerra atomica, su chi sono puntate le armi (Di domenica 19 settembre 2021) Ancora tempesta per la nuova alleanza Aukus contro la Cina, stipulata fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, spingendo quest' ultima a stracciare un contratto con la Francia per la fornitura di sottomarini diesel-elettrici, dato che gli angloamericani ne promettono altri a motore nucleare. Il governo di Parigi ha per protesta richiamato i suoi ambasciatori in America e Australia. L'ambasciatore a Canberra, Jean-Pierre Thebault, ha già lasciato ieri la sua sede, rilanciando le accuse di "tradimento" al Sydney Morning Herald: «Se sono veri i rapporti su tradimento e doppia faccia, la fiducia è rotta». Si riferiva alle indiscrezioni pubblicate poco prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Ancora tempesta per la nuova alleanza Aukus contro la, stipulata fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, spingendo quest' ultima a stracciare un contratto con la Francia per la fornitura di sottomarini diesel-elettrici, dato che gli angloamericani ne promettono altri a motore nucleare. Il governo di Parigi ha per protesta richiamato i suoi ambasciatori in America e Australia. L'ambasciatore a Canberra, Jean-Pierre Thebault, ha già lasciato ieri la sua sede, rilanciando le accuse di "tradimento" al Sydney Morning Herald: «Severi i rapporti su tradimento e doppia faccia, la fiducia è rotta». Si riferiva alle indiscrezioni pubblicate poco prima ...

