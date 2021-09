Il centrodestra con Bernardo: pronti i fondi per la campagna (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo lo sfogo, la coalizione si è ricompattata al fianco di Luca Bernardo e ha fatto sapere che verranno saldati i conti per la campagna elettorale Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo lo sfogo, la coalizione si è ricompattata al fianco di Lucae ha fatto sapere che verranno saldati i conti per laelettorale

Advertising

virginiaraggi : Caro @gualtierieurope al ballottaggio ci andrò io. Sono l'unica che può fermare Lega Nord e centrodestra a Roma. L'… - matteosalvinimi : In diretta da Varese, con il candidato sindaco Matteo Bianchi! Il 3 e il 4 ottobre, amici Varesini, avrete la possi… - fattoquotidiano : Concessioni balneari, Draghi vuole risolvere la grana Bolkestein con la riforma della concorrenza: centrodestra di… - Fr_Grassi : RT @ComVentotene: Mancano due settimane alle elezioni di Roma e cercando il programma del candidato del centrodestra, Enrico #Michetti, si… - PpPagliaro : RT @OGiannino: Quindi non erano voci infondate, è proprio vero che l'uomo con la pistola scelto dal centrodestra per perdere contro Sala no… -