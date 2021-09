Il candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo ha minacciato di ritirarsi (Di domenica 19 settembre 2021) “Se entro questa settimana non arrivano almeno per tutti i partiti 50mila euro a testa per andare avanti con questa campagna che costa molto di più, io lunedì mattina convoco una conferenza stampa e dirò che mi ritiro dalla tenzone elettorale”. Un messaggio vocale, inviato dal candidato sindaco del centrodestra per le amministrative di Milano Luca Bernardo, complica i piani di Salvini e Meloni nella campagna elettorale del capoluogo lombardo. Bernardo parte già sfavorito contro il sindaco uscente, Beppe Sala, in quota centrosinistra, e adesso appare anche ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) “Se entro questa settimana non arrivano almeno per tutti i partiti 50mila euro a testa per andare avanti con questa campagna che costa molto di più, io lunedì mattina convoco una conferenza stampa e dirò che mi ritiro dalla tenzone elettorale”. Un messaggio vocale, inviato daldelper le amministrative di, complica i piani di Salvini e Meloni nella campagna elettorale del capoluogo lombardo.parte già sfavorito contro iluscente, Beppe Sala, in quota centrosinistra, e adesso appare anche ...

Advertising

matteosalvinimi : Buon sabato da Nerviano, nel Milanese, con il candidato sindaco Massimo Cozzi?? #3e4ottobrevotoLega - TeresaBellanova : A #Collepasso, con il candidato sindaco Salvatore Perrone, le candidate e i candidati di #VivaCollepassoPopolare.… - matteosalvinimi : In diretta da Varese, con il candidato sindaco Matteo Bianchi! Il 3 e il 4 ottobre, amici Varesini, avrete la possi… - huge1961 : RT @ilruttosovrano: Milano, il candidato sindaco Bernardo chiede dove sono i soldi agli alleati del centrodestra, domanda alla quale sono a… - il_Ghisa : RT @M5SLazio: ?????#5StelleInComune #Latina non può e non deve rivivere il triste spettacolo di una città ostaggio dei #rifiuti. Guarda qu… -