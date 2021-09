(Di domenica 19 settembre 2021) Volto coperto dalla maschera nera come di consueto, cosìconosciuto come ilha incontrato il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo. E’ accaduto al Valentino dove Losi trovava oggi con l’ormai consueta sedia pieghevole che posa nei vari mercati e parchi della città per confrontarsi con i torinesi. “Ho parlato – spiega– di arte e di città con Stefano LoUn tema a me caro è lo scarso investimento che la sinistra fa per la propria immagine. Salvini ha vinto perché sapeva porsi con il ...

Advertising

nuovasocieta : Il Bansky torinese Andrea Villa a colloquio con Lo Russo -

Ultime Notizie dalla rete : Bansky torinese

La Repubblica

Per visitare l'abitazione studio in cui l'artistavisse insieme a moglie e figlie dal 1929 ...al Chiostro del Bramante All Aboutè il titolo della mostra (fino al 9 gennaio 2022) ...Per visitare l'abitazione studio in cui l'artistavisse insieme a moglie e figlie dal 1929 ...al Chiostro del Bramante All Aboutè il titolo della mostra (fino al 9 gennaio 2022) ...Da Valentina Sganga in abito da Wonder Woman al colloquio di Stefano Lo Russo con il «Banksy torinese» Andrea Villa, in maschera specchiata. «Mi piace pensare a noi donne in politica come delle Wonder ...Anche l'artista sulla "seggiola itinerante" del candidato sindaco del centrosinistra: "La sinistra fa poco per la propria immagine" ...