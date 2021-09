Ignazio Boschetto, la nuova fidanzata è la ballerina Ana Paola Guedes (Di domenica 19 settembre 2021) Ignazio Boschetto, la fidanzata è Ana Paola Guedes ballerina brasiliana nota per la partecipazione a Danca Dos Famosos, format simile al nostro “Ballando Con Le Stelle”. Stasera il tenore insieme a Piero Barone e Gianluca GInobile con i quali compone il trio Il Volo sarà tra gli ospiti di “Da Grande” show che segna il debutto di Alessandro Cattelan in Rai. Il 2021 si era aperto con un momento delicato per Boschetto che alla vigilia della partecipazione del gruppo musicale come super ospiti al 71° Festival Di Sanremo, ha dovuto affrontare la perdita del padre Vito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 settembre 2021), laè Anabrasiliana nota per la partecipazione a Danca Dos Famosos, format simile al nostro “Ballando Con Le Stelle”. Stasera il tenore insieme a Piero Barone e Gianluca GInobile con i quali compone il trio Il Volo sarà tra gli ospiti di “Da Grande” show che segna il debutto di Alessandro Cattelan in Rai. Il 2021 si era aperto con un momento delicato perche alla vigilia della partecipazione del gruppo musicale come super ospiti al 71° Festival Di Sanremo, ha dovuto affrontare la perdita del padre Vito ...

Advertising

zazoomblog : Ignazio Boschetto la fidanzata è famosissima: non immaginate chi sia - #Ignazio #Boschetto #fidanzata - spice83bsb : RT @ilvolobrasilfc1: He’s back. Ignazio Boschetto (Il Volo). Reposted from @mindoftruenash - carolretanaivu : RT @MelinaC88611290: No lea pasa que: Il volo???????? Gianluca Ginoble???????? Piero Barone???????? Ignazio Boschetto???????? Porque a mi si me pasa.?? - ilvolobrasilfc1 : He’s back. Ignazio Boschetto (Il Volo). Reposted from @mindoftruenash - 78Annina : @mindoftruenash He’s back. Ignazio Boschetto (Il Volo). -