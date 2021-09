I risultati delle elezioni in Russia (Di domenica 19 settembre 2021) I primi risultati, ancora parziali, del voto in Russia mostrano che il partito di Putin, Russia Unita, è primo, con oltre il 38 per cento dei voti, in calo rispetto al 54% del 2016. Ci sarebbe un boom di voti per i comunisti, e sono notevoli i timori sui brogli Leggi su corriere (Di domenica 19 settembre 2021) I primi, ancora parziali, del voto inmostrano che il partito di Putin,Unita, è primo, con oltre il 38 per cento dei voti, in calo rispetto al 54% del 2016. Ci sarebbe un boom di voti per i comunisti, e sono notevoli i timori sui brogli

Advertising

you_trend : ???? #Russia: stando ai risultati preliminari delle elezioni della Duma (la Camera bassa del Parlamento), il partito… - Corriere : I risultati delle elezioni in Russia: il partito di Putin in calo, ma è ancora primo. T... - Der_Dutschi : RT @duca86: Arrivano i primi risultati preliminari delle elezioni in #Russia. Il partito di Putin, Russia Unita, al momento ha il 38,6% (co… - giodiamanti : RT @you_trend: ???? #Russia: stando ai risultati preliminari delle elezioni della Duma (la Camera bassa del Parlamento), il partito di #Putin… - MMastrantuono : RT @SBidimedia: Elezioni Russia ???? > Primi risultati, 9% scrutinato Russia Unita 38,8% KPRF (Comunisti) 25,1% LDPR (Lib.Dem) 9,6% NL (Cen… -

Ultime Notizie dalla rete : risultati delle Elezioni in Russia, exit poll: il partito di Putin cala ma è primo al 39%, boom dei comunisti col 25% I risultati preliminari delle elezioni legislative in Russia vedono Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin, in testa ma in deciso calo rispetto ai risultati del 2016, mentre il Partito ...

Giancarlo Giorgetti ha un leader: è Draghi ... in attesa del voto tedesco di ottobre e delle presidenziali francese di primavera prossima, si guarda al premier italiano come a un punto fermo del 'sistema Europa'. E i risultati del suo 'super ...

Serie A oggi live: le partite in diretta. Risultati e classifica QUOTIDIANO NAZIONALE I risultati delle elezioni in Russia I primi risultati, ancora parziali, del voto in Russia mostrano che il partito di Putin, Russia Unita, è primo, con oltre il 38 per cento dei voti, in calo rispetto al 54% del 2016. Ci sarebbe un boom ...

Russia, primi risultati delle legislative: il partito di Putin in netto calo, boom dei comunisti Il partito di Vladimir Putin ha vinto ancora una volta le elezioni legislative in Russia, facendo registrare tuttavia un netto calo dei consensi rispetto ai risultati del 2016, mentre il Partito comun ...

preliminarielezioni legislative in Russia vedono Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin, in testa ma in deciso calo rispetto aidel 2016, mentre il Partito ...... in attesa del voto tedesco di ottobre epresidenziali francese di primavera prossima, si guarda al premier italiano come a un punto fermo del 'sistema Europa'. E idel suo 'super ...I primi risultati, ancora parziali, del voto in Russia mostrano che il partito di Putin, Russia Unita, è primo, con oltre il 38 per cento dei voti, in calo rispetto al 54% del 2016. Ci sarebbe un boom ...Il partito di Vladimir Putin ha vinto ancora una volta le elezioni legislative in Russia, facendo registrare tuttavia un netto calo dei consensi rispetto ai risultati del 2016, mentre il Partito comun ...