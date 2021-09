Huayra Tricolore | omaggio di Pagani ai 60 anni delle Frecce Tricolori

(Di domenica 19 settembre 2021) La Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana compie 60e, per l’occasione,ha realizzato una vettura esclusiva e celebrativa. Laè ispirata all’Aermacchi MB-339° P.A.N. (velivolo tipico) ed è stata prodotta solo in tre modelli che costano 5 milioni e 500.000 euro tasse escluse. Il bolide dell’azienda automobilistica emiliana

Le Frecce Tricolori festeggiano 60 anni e la Pagani Automobili celebra la ricorrenza con la, un'edizione speciale della BC Roadster ispirata alla Pattuglia Acrobatica Nazionale, famosa in tutto il mondo per i suoi spettacolari voli. L'hypercar di San Cesario sul Panaro, ...Pagani ha reso omaggio alla pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana con, l'hypercar realizzata in soli tre esemplari che evoca in ogni dettaglio le linee dei jet ...Huayra Tricolore di Pagani rende omaggio alle Frecce Tricolori con design, stile e interni ispirati al mitico jet Aermacchi MB-339° P.A.N.RIVOLTO. Programma a cronometro, nessuna sbavatura, un paio di diserzioni (pattuglie croata e belga), scenario – il cielo – perfetto. La prima della due giorni di airshow per i 60 anni delle Frecce tr ...