Highlights Italia-Slovenia | Europei 2021 volley | azzurri sul tetto d’Europa VIDEO

I VIDEO Highlights di Italia-Slovenia, finale per l'oro degli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri sconfiggono la formazione slovena allenata dall'Italiano Alberto Giuliani al tie-break (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11) conquistando un titolo impronosticabile alla vigilia. Una partita difficile, con gli sloveni abili a metterci in difficoltà con servizi velenosi e tanto gioco al centro, vinta con un squadra in crescita e l'asso nella manica Yuri Romanò, entrato nel quarto set.

