Green pass obbligatorio sul lavoro, Landini (Cgil): "Non si può pagare per lavorare" (Di domenica 19 settembre 2021) I sindacati restano critici sul Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro: “Non si può pagare per lavorare”, dice Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, in un’intervista a Repubblica. Il riferimento è al costo dei tamponi: dato che resta la libertà di non vaccinarsi, “si dovrebbe continuare a garantire la gratuità dei tamponi per i lavoratori”. La soluzione proposta da Landini e dai sindacati è la strada dell’obbligo vaccinale, per tutti oltre che per i lavoratori. “Ma il governo non è riuscito a introdurlo perché non ha saputo ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 settembre 2021) I sindacati restano critici sulsui luoghi di: “Non si puòper”, dice Maurizio, segretario nazionale, in un’intervista a Repubblica. Il riferimento è al costo dei tamponi: dato che resta la libertà di non vaccinarsi, “si dovrebbe continuare a garantire la gratuità dei tamponi per i lavoratori”. La soluzione proposta dae dai sindacati è la strada dell’obbligo vaccinale, per tutti oltre che per i lavoratori. “Ma il governo non è riuscito a introdurlo perché non ha saputo ...

