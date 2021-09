Green pass obbligatorio, l’appello di Conte per la cultura (Di domenica 19 settembre 2021) Sul Green pass obbligatorio “o ci crediamo o non ci crediamo alla scienza, o ci crediamo o non ci crediamo ai vaccini. Noi ci crediamo. Dobbiamo puntare sui vaccini, ci consentono di coprire l’ultimo miglio per uscire dalla pandemia. Solo che ora dobbiamo concentrarci su maggiore riaperture, soprattutto sul settore della cultura, degli spettacoli. Si tratta di settori che hanno sofferto tanto, bisogna metterli in condizioni di ripartire efficacemente. Faccio un appello a governo, con il conforto del Cts, perché i limiti di capienza attuali – parlo di teatri, cinema, sale concerto, in prospettiva anche eventi sportivi – ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 settembre 2021) Sul“o ci crediamo o non ci crediamo alla scienza, o ci crediamo o non ci crediamo ai vaccini. Noi ci crediamo. Dobbiamo puntare sui vaccini, ci consentono di coprire l’ultimo miglio per uscire dalla pandemia. Solo che ora dobbiamo concentrarci su maggiore riaperture, soprattutto sul settore della, degli spettacoli. Si tratta di settori che hanno sofferto tanto, bisogna metterli in condizioni di ripartire efficacemente. Faccio un appello a governo, con il conforto del Cts, perché i limiti di capienza attuali – parlo di teatri, cinema, sale concerto, in prospettiva anche eventi sportivi – ...

borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - Mov5Stelle : Sul Green Pass la Lega ha offerto agli italiani il peggio del suo repertorio: ferocemente contraria a parole, salvo… - Bobbio65M : RT @AzzurraBarbuto: Il green pass obbligatorio per i lavoratori del pubblico, pena la sottrazione dello stipendio, è un abuso. Il green pas… - SimoGalp : @RaiNews .. suvvia Maurizio, andiamo avanti a farci le pippe con il green pass che intanto ci stanno fottendo il futuro.. -