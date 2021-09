Green pass obbligatorio, dai controlli alle sanzioni: le differenze tra Pubblico e Privato (Di domenica 19 settembre 2021) L'obbligo scatta dal 15 ottobre, sia negli uffici della Pubblica amministrazione che in quelli privati. Ma varrà anche, per esempio, per idraulici ed elettricisti. Spetterà ai datori di lavoro verificare il rispetto delle regole. Per i lavoratori che trasgrediscono sono previste sanzioni fino a 1.500 euro. Mentre per i datori il tetto massimo della sanzione è di 1.000 euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 settembre 2021) L'obbligo scatta dal 15 ottobre, sia negli uffici della Pubblica amministrazione che in quelli privati. Ma varrà anche, per esempio, per idraulici ed elettricisti. Spetterà ai datori di lavoro verificare il rispetto delle regole. Per i lavoratori che trasgrediscono sono previstefino a 1.500 euro. Mentre per i datori il tetto massimo della sanzione è di 1.000 euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere

