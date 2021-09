Grande Fratello Vip | Soleil Sorge contro Amedeo Goria | ' ' Commenti sessisti' '

Advertising

trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Amedeo Goria toglie le mutande con Ainett Stephens accanto, ma Guenda Goria lo difende: 'e lo… - trash_italiano : Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ad Alex Belli: 'sembri un poco ricch***e', poi alle principesse: 'sembrano… - caringonIykills : ma in che senso è incominciato di nuovo il grande fratello se è praticamente appena finito??? - hppp_alessia : RT @LizzyStylinsonH: Scusate ma che ci fa Rahim al grande fratello? #GFVIP #Sexeducation -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Attenzione, attenzione! Sembra che nella Casa delVip stia maturando una silenziosa resistenza all'atteggiamento di Amedeo Goria , tacciato di sessismo e criticato per l'esasperante corteggiamento ad Ainett Stephens . Le inquiline ...... da conduttore della striscia quotidiana per 6 anni, da supporter per i ragazzi, da...questo grazie a Maria che ha creduto in me concedendomi l'opportunità di farmi conoscere dal suoe ...La prima festa nella Casa del Grande Fratello ha fatto molto divertire i VIP, che hanno ballato e cantato spensierati fino a tarda notte. Alcune tensioni, però, non tardano ad arrivare. La situazione ...Il gesto di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip ha fatto infuriare i fan. Nessuno si aspettava questo gesto, tanto da chiedere provvedimenti.