“Gomitata, era rigore!”: si accende la polemica in Juve-Milan (Di domenica 19 settembre 2021) Sono bastati soltanto 45 minuti per far scoppiare la polemica in Juve-Milan: i tifosi bianconeri reclamano infatti due calci di rigore. È appena partita la ripresa la gara tra Juventus e Milan, gara che si sta giocando questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Ci sono stati, nella prima frazione di gioco, due episodi in particolare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 settembre 2021) Sono bastati soltanto 45 minuti per far scoppiare lain: i tifosi bianconeri reclamano infatti due calci di rigore. È appena partita la ripresa la gara trantus e, gara che si sta giocando questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Ci sono stati, nella prima frazione di gioco, due episodi in particolare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

micfabiros : @triglione72 No secondo me c'era sulla gomitata di romagnoli a bonucci mi ha ricordato alcuni rigori contro con manate di chiellini - estegs66 : @SandroSca Su Rabiot non c'era niente. C'era su Bonucci, altroché, una bella gomitata in testa in area - ElMik18 : @ComunqueMilan La gomitata di #Romagnoli su #Bonucci invece cos'era? Li tutto a posto, immagino. #JuveMilan #JuventusMilan - FabioFusilli13 : @FaNaTiKo10 Era fallo e giallo e c’era un rigore per noi per la gomitata a Bonucci - franpiace : Se l’anno scorso era rigore quello di Chiellini a Napoli vorrei sapere perché non lo era la gomitata volontaria di… -

Eccellenza pugliese: è un Barletta cinque stelle extralusso ... specie nel finale della scorsa stagione, in non poche occasioni si era assistito ad un gioco ... non contento del fischio arbitrale, commette una colossale sciocchezza colpendo con una gomitata al ...

Cammaroto: 'Napoli, a gennaio un terzino sinistro' Dalla gomitata di Osimhen allo svarione di Manolas e poi le distrazioni europee dei terzini. ... ma nella sua testa ha capito sin dall'estate che il Napoli del scorso anno era già una squadra ...

"Gomitata, era rigore!": si accende la polemica in Juve-Milan SerieANews

Demiral, gomitate e sangue: 'E sono anche stato ammonito!' Danno e beffa per Merih. Non esattamente il più fortunato nella serata di Salerno, dove comunque l'Atalanta è stata in grado di battere i campani. Fallo di Djuric con gomito largo, nei pressi dell'occ ...

Gomitata e faccia insanguinata: Demiral esce fra le proteste Cosa è successo a Merih Demiral, uscito dal campo insanguinato dopo una gomitata in Salernitana-Atalanta Niente gol, ma tanta battaglia nel primo tempo di Salernitana-Atalanta. Per informazioni chiede ...

