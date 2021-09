Golf: Fortinet Championship: Knous aggancia McNealy in vetta (Di domenica 19 settembre 2021) Al Fortinet Championship, primo evento della stagione 2021-2022 in California, l’americano Jim Knous ha agganciato in testa alla classifica, con un totale di 202 (-14) colpi, il connazionale Maverick McNealy. Con un parziale di 65 (-7), caratterizzato da otto birdie e un bogey, Knous ha recuperato nove posizioni e ora insegue il primo successo sul circuito. Sul percorso del Silverado Resort (par 72) sono terzi Max Homa, Scott Stallings, Troy Merritti e Beau Hossler, tutti con 204 (-12) al fianco del cileno Mito Pereira. Tra i big in gara tre quelli nella Top 10: Phil Mickelson, Webb ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Al, primo evento della stagione 2021-2022 in California, l’americano Jimhato in testa alla classifica, con un totale di 202 (-14) colpi, il connazionale Maverick. Con un parziale di 65 (-7), caratterizzato da otto birdie e un bogey,ha recuperato nove posizioni e ora insegue il primo successo sul circuito. Sul percorso del Silverado Resort (par 72) sono terzi Max Homa, Scott Stallings, Troy Merritti e Beau Hossler, tutti con 204 (-12) al fianco del cileno Mito Pereira. Tra i big in gara tre quelli nella Top 10: Phil Mickelson, Webb ...

