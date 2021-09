God of War: ecco come potrebbe essere la prossima avventura ambientata in Egitto (Di domenica 19 settembre 2021) Il Game Director responsabile di God of War: Ragnarok ha già dichiarato che non ci sarà alcuna trilogia della saga nordica. Dopo Ragnarok, gli dei nordici saranno finiti e Kratos continuerà il suo viaggio in un'altra regione. Attualmente non si sa ancora dove andranno a finire Kratos e Atreus dopo i climi scandinavi. I fan quindi ipotizzano quale sarà la prossima avventura del duo e attualmente c'è abbastanza scelta: non importa se India, Egitto o ancora Grecia, un fan si è impegnato e ha disegnato un ipotetico scenario che mostra padre e figlio in Egitto. Su Reddit, l'utente CptnCASx pubblica un disegno creato da Eric ... Leggi su eurogamer (Di domenica 19 settembre 2021) Il Game Director responsabile di God of War: Ragnarok ha già dichiarato che non ci sarà alcuna trilogia della saga nordica. Dopo Ragnarok, gli dei nordici saranno finiti e Kratos continuerà il suo viaggio in un'altra regione. Attualmente non si sa ancora dove andranno a finire Kratos e Atreus dopo i climi scandinavi. I fan quindi ipotizzano quale sarà ladel duo e attualmente c'è abbastanza scelta: non importa se India,o ancora Grecia, un fan si è impegnato e ha disegnato un ipotetico scenario che mostra padre e figlio in. Su Reddit, l'utente CptnCASx pubblica un disegno creato da Eric ...

